À la croisée des arts : festival de street art et textile Village Reille Paris

À la croisée des arts : festival de street art et textile Village Reille Paris vendredi 10 octobre 2025.

Du 10 au 12 octobre, l’association Five Monkeys organise la 2ème édition du festival À la croisée des arts dans la magnifique chapelle sainte Jeanne d’arc. Au sein de ce magnifique lieu géré par Plateau Urbain, vous pourrez découvrir une incroyable exposition de 20 artistes venant du monde du street art et des arts textiles. Cette année, le festival propose comme thème le recyclage textile. L’événement cherche à mettre en avant le problème du déchet textile et offrir un autre regard via des œuvres originales. Durant cet événement gratuit, le public pourra aussi assister à des concerts, des lives painting, un défilé et une conférence sur le thème du recyclage textile.

Au programme :

Vendredi 10 octobre :

17h-23 : vernissage exposition

20h30-22h : concerts

Samedi 11 octobre :

10h-20h : Exposition

13h-19h: Live painting

14h-17h : atelier sensibilisation à l’upcycling : recoudre un bouton

20h-22h : Défilé des œuvres

Dimanche 12 octobre :

10h-22h Exposition

13h-19h: Live painting

19h-20h : Conférence sur le recyclage

Plongez dans l’univers vibrant des arts à l’occasion de la 2ème édition du festival À la croisée des Arts. Street-artistes et artistes du textile collaborent pour métamorphoser une chapelle en une galerie de mode originale. Si vous voulez voir des œuvres différentes autour du thème du gaspillage textile, vous êtes au bon endroit ! Bien évidemment, le tout sera associé à des concerts, un défilé, des lives painting et pleins d’autres choses.

Du vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Village Reille 11, impasse Reille 75014 Paris

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559723240441 https://www.facebook.com/profile.php?id=61559723240441