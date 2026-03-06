A la croisée des arts : promenade musicale street art Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Dans le cadre du cycle « A la croisée des arts, promenade musicale street art », les élèves du Conservatoire municipal du 13ème arrondissement (CMA13) proposent un programme de compositions personnelles inspirées par les grandes fresques picturales du 13e arrondissement.

Entrée libre

Les élèves du conservatoire Maurice Ravel (13e arrondissement) reviennent comme chaque année livrer un concert haut en couleur !

Le samedi 11 avril 2026

de 16h30 à 17h15

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T17:15:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



