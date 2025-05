À la croisée des arts – place Aristide Briand Souvigny, 24 mai 2025 10:00, Souvigny.

Allier

À la croisée des arts place Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

À Souvigny, auteurs, musiciens, comédiens, éditeurs et artistes se retrouvent pour “À la croisée des arts”. Deux jours de rencontres, lectures, théâtre, intermèdes musicaux, brocante et animations autour des mots, des images et des notes.

.

place Aristide Briand Espace Saint Marc

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In Souvigny, authors, musicians, actors, publishers and artists come together for « À la croisée des arts ». Two days of encounters, readings, theater, musical interludes, flea markets and events revolving around words, images and notes.

German :

In Souvigny treffen sich Autoren, Musiker, Schauspieler, Verleger und Künstler zu « À la croisée des arts ». Zwei Tage voller Begegnungen, Lesungen, Theater, musikalischer Einlagen, Flohmarkt und Animationen rund um Worte, Bilder und Noten.

Italiano :

A Souvigny, autori, musicisti, attori, editori e artisti si riuniscono per « À la croisée des arts ». Due giorni di incontri, letture, teatro, intermezzi musicali, mercatino delle pulci e intrattenimento a base di parole, immagini e note.

Espanol :

En Souvigny, autores, músicos, actores, editores y artistas se reúnen en « À la croisée des arts ». Dos días de encuentros, lecturas, teatro, interludios musicales, mercadillo y animaciones en torno a la palabra, la imagen y el apunte.

L’événement À la croisée des arts Souvigny a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région