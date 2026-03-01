A la croisée des chemins, Générac Rendez-vous à l’Hôtel de Ville Générac
Au cœur de la plaine vallonnée des Costières, découvrez le village de Générac, au caractère viticole bien affirmé et passé marchand, animé grâce à sa situation privilégiée, à la croisée des chemins.
English :
In the heart of the hilly Costières plain, discover the village of Générac, with its strong winegrowing character and trading past, lively thanks to its privileged location at a crossroads.
