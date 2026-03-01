A la croisée des chemins, Générac Rendez-vous à l’Hôtel de Ville Générac

A la croisée des chemins, Générac

Rendez-vous à l'Hôtel de Ville Place Franck Chesneau Générac

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-09-12

Au cœur de la plaine vallonnée des Costières, découvrez le village de Générac, au caractère viticole bien affirmé et passé marchand, animé grâce à sa situation privilégiée, à la croisée des chemins.

English :

In the heart of the hilly Costières plain, discover the village of Générac, with its strong winegrowing character and trading past, lively thanks to its privileged location at a crossroads.

