A LA CROISEE DES MONDES – CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO Homecourt

A LA CROISEE DES MONDES Début : 2025-11-30 à 15:00. Tarif : – euros.

L’Orchestre Symphonique du Pays Haut Val d’Alzette vous donne rendez-vous pour un événement exceptionnel au Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt !Sous la direction de Remy NAROZNY, laissez-vous emporter par un programme riche en émotions :Holst, Extrait de la suite Les Planètes Piazzolla, Adios Nonino, Concerto Aconcagua (Soliste, Daniel GRUSELLE)Waignein, Tribute to Lionel Hampton (Soliste, Simone FERRETTO)Bernstein, West side Story Jazz suiteSolistes invités pour l’occasion :- Daniel GRUSELLE (Be) : Bandonéon- Simone FERRETTO (it) : VibraphoneNe manquez pas ce rendez-vous musical dans l’un des lieux culturels incontournables de la région !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 54130 Homecourt 54