A la croisée des vies L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

A la croisée des vies

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre

Connaissez-vous un endroit où les personnes peuvent se croiser au quotidien sans prêter attention les unes aux autres ? Où les diversités ethniques et sociales se mêlent ?

C’est en venant voir nos comédiens que vous aurez la réponse.

Mise en scène Séverine Stocker .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : A la croisée des vies

L’événement A la croisée des vies Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau