A la découvert de la forêt de Signy-l’Abbaye

Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une petite balade au cœur de la forêt de Signy-l’Abbaye, à la découverte de cette mythique forêt ardennaise, accompagne par l’Office National des Forêts et le Parc naturel régional des Ardennes. Prévoir chaussures et vêtements adaptés Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57

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Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

A short walk in the heart of the Signy-l’Abbaye forest, to discover this mythical Ardennes forest, accompanied by the Office National des Forêts and the Ardennes Regional Nature Park. Please bring suitable footwear and clothing. Reservations required on 03 24 42 90 57

L’événement A la découvert de la forêt de Signy-l’Abbaye Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme