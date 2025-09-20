À la découverte d’Argenbourg Médiatheque Frida Kahlo Schiltigheim

À la découverte d'Argenbourg Samedi 20 septembre, 13h30 Médiatheque Frida Kahlo Bas-Rhin

2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plongez dans les coulisses de la création d’Argenbourg, un univers médiéval loufoque inspiré de Strasbourg. Dans cet atelier en deux temps, découvrez le processus créatif derrière ce décor de jeu de rôle, puis imaginez vos propres lieux, inspirés des glacières, brasseries et autres sites des environs.

Médiatheque Frida Kahlo 7 place de l’église, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx »}] La médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.

Elle propose un service de proximité à l’échelle du bassin de vie Nord, intégrant les évolutions culturelles récentes : collections réduites, accès au numérique, insertion sociale, dialogue et jeu.

Le bâtiment comprend 2 500 m² d’espaces intérieurs et une terrasse végétalisée de 450 m².

Répartis sur trois niveaux, les espaces incluent une grande salle modulable, indépendante.

Au rez-de-chaussée, les espaces cinéma et jeux vidéo sont ouverts à tous, avec du matériel de haute technologie.

Un espace de jeu est également proposé sur place.

Côté jeunesse, un double espace réunit collections, auditorium, numérique, mobilier adapté et cabane pour les tout-petits, dans un projet à visée environnementale.

© La Sauce aux Jeux – Louis Chevalier