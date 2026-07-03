Informations pratiques

Balschwiller

À la découverte de Balschwiller

1 rue de l’Église Balschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez les richesses de la nature et la beauté des paysages authentiques autour du canal. À partir de 8 ans . Réservation obligatoire

Connu pour son lavoir, emblème du patrimoine bâti de la fin du XIXème siècle, Balschwiller réserve bien d’autres surprises.

En suivant le sentier du Soultzbach, partez à la rencontre d’une nature riche et variée berges du ruisseau, haies récemment plantées, vergers traditionnels et prairies humides bordant le canal. Une balade pleine de charme entre patrimoine et paysages naturels.

Inscription obligatoire. À partir de 8 ans. 20 places.

Rendez-vous devant l’église de Balschwiller.

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1 rue de l’Église Balschwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Discover the riches of nature and the beauty of the unspoiled landscapes along the canal. Ages 8 and up. Reservations required

L’événement À la découverte de Balschwiller Balschwiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau