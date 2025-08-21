À la découverte de Beuvron Esplanade Woolsery Beuvron-en-Auge

À la découverte de Beuvron

Esplanade Woolsery Départ de l’office de tourisme Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-28

Des halles restaurées, un manoir du XVe siècle et des maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles ce patrimoine architectural fait de Beuvron-en-Auge l’un des ambassadeurs de l’architecture augeronne, et lui vaut d’être l’un des « Plus Beaux Villages de France ». Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire en ligne ou dans les offices de tourismes de Houlgate, Merville-Franceville-Plage ou Beuvron-en-Auge. .

Esplanade Woolsery Départ de l’office de tourisme Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 39 59 14 beuvron-en-auge@ncpa-tourisme.fr

English : À la découverte de Beuvron

Restored market halls, a 15th-century manor house and 17th- and 18th-century timber-framed houses: this architectural heritage makes Beuvron-en-Auge one of the ambassadors of Augeron architecture, and has earned it the distinction of being one of the « Most Beautiful Villages in France ». Registration required.

German : À la découverte de Beuvron

Restaurierte Markthallen, ein Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert und Fachwerkhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert: Dieses architektonische Erbe macht Beuvron-en-Auge zu einem der Botschafter der Augeron-Architektur und verleiht ihm den Titel « Plus Beaux Villages de France » (Schönste Dörfer Frankreichs). Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Sale del mercato coperto restaurate, una casa padronale del XV secolo e case a graticcio del XVII e XVIII secolo: questo patrimonio architettonico fa di Beuvron-en-Auge uno degli ambasciatori dell’architettura di Augeron e le è valso il riconoscimento di uno dei « Villaggi più belli di Francia ». È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Mercados cubiertos restaurados, una casa solariega del siglo XV y casas con entramado de madera de los siglos XVII y XVIII: este patrimonio arquitectónico hace de Beuvron-en-Auge uno de los embajadores de la arquitectura de Augeron, y le ha valido la distinción de ser uno de los « Pueblos más bonitos de Francia ». Inscripción obligatoria.

