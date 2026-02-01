À la découverte de Beuvron Esplanade Woolsery Beuvron-en-Auge

À la découverte de Beuvron

Esplanade Woolsery Départ de l’office de tourisme Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Des halles restaurées, un manoir du XVe siècle et des maisons à pan de bois des XVIIe et XVIIIe siècles ce patrimoine architectural fait de Beuvron-en-Auge l’un des ambassadeurs de l’architecture augeronne, et lui vaut d’être l’un des Plus Beaux Villages de France . Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire

English : À la découverte de Beuvron

Restored covered market halls, a 15th-century manor house and timber-framed houses from the 17th and 18th centuries: this architectural heritage makes Beuvron-en-Auge one of the ambassadors of Augeron architecture, and has earned it the distinction of being one of the Most Beautiful Villages in …

