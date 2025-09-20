À LA DÉCOUVERTE DE CLAIRE-CITÉ, LA CITÉ CASTOR DE LA BALINIÈRE ! Claire-Cité – Maisons Castors de la Balinière Rezé

À LA DÉCOUVERTE DE CLAIRE-CITÉ, LA CITÉ CASTOR DE LA BALINIÈRE ! Claire-Cité – Maisons Castors de la Balinière Rezé samedi 20 septembre 2025.

À LA DÉCOUVERTE DE CLAIRE-CITÉ, LA CITÉ CASTOR DE LA BALINIÈRE ! Samedi 20 septembre, 10h00 Claire-Cité – Maisons Castors de la Balinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avec l’association Claire-Cité

Dans les années 1950, des habitants se lancent un défi audacieux : construire eux-mêmes leurs maisons pour faire face à la pénurie de logements. Née de cette aventure collective, Claire-Cité incarne encore aujourd’hui les valeurs de solidarité et d’entraide.

– Toute la journée : exposition dans le square Charles-Richard et jeu de piste pour petits et grands.

– De 15h à 17h : visite guidée avec les habitant.es.

Claire-Cité – Maisons Castors de la Balinière Square Charles Richard Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire La Claire-Cité, également appelée cité « Castors », compte 101 maisons construites dans les années 1950 près du château de la Balinière. Elle doit son existence à un mouvement d’autoconstruction initié après-guerre par des familles ouvrières, pour faire face à la pénurie de logements à l’époque. Tram 3 : arrêt Balinière

Bus 38 : arrêt Balinière ou Méliès

Avec l’association Claire-Cité

© Archives municipales de Rezé