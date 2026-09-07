À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière, Square Charles Richard, Rezé
dimanche 20 septembre 2026 · Square Charles Richard · Rezé
Informations pratiques
À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière Dimanche 20 septembre, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30 Square Charles Richard Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Participez à une chasse au trésor ludique pour petits et grands dans Claire-Cité et laissez-vous guider pas ses habitant·es !
De ruelles en placettes, ils et elles vous raconteront le projet fou de jeunes ménages ouvriers qui, de 1950 à 1954, construisirent ensemble et sur leur temps libre 101 maisons !
Un tout nouveau cyclo-simulateur vous offrira une visite virtuelle du quartier en mode cinéma dynamique, dans un esprit « castors de luxe » !
Organisé par l’Association Claire-Cité.
Square Charles Richard Square Charles Richard Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire À proximité immédiate du château de la Balinière, le square Charles Richard est au cœur de Claire-Cité.
Également appelée cité « Castors », elle compte 101 maisons construites dans les années 1950. Elle doit son existence à un mouvement d’autoconstruction initié après-guerre par des familles ouvrières, pour faire face à la pénurie de logements à l’époque. Accès : Tram 3 (Balinière), Bus 38 (Balinière ou Méliès)
Participez à une chasse au trésor ludique pour petits et grands dans Claire-Cité et laissez-vous guider pas ses habitant·es !
© Archives municipales de Rezé
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