UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rezé

À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière, Square Charles Richard, Rezé

dimanche 20 septembre 2026 · Square Charles Richard · Rezé

À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière, Square Charles Richard, Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Square Charles Richard
Adresse
Square Charles Richard
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique

À la découverte de Claire-Cité, la cité castor de la Balinière Dimanche 20 septembre, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30 Square Charles Richard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Participez à une chasse au trésor ludique pour petits et grands dans Claire-Cité et laissez-vous guider pas ses habitant·es !

De ruelles en placettes, ils et elles vous raconteront le projet fou de jeunes ménages ouvriers qui, de 1950 à 1954, construisirent ensemble et sur leur temps libre 101 maisons !

Un tout nouveau cyclo-simulateur vous offrira une visite virtuelle du quartier en mode cinéma dynamique, dans un esprit « castors de luxe » !

Organisé par l’Association Claire-Cité.

Square Charles Richard Square Charles Richard Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire À proximité immédiate du château de la Balinière, le square Charles Richard est au cœur de Claire-Cité.
Également appelée cité « Castors », elle compte 101 maisons construites dans les années 1950. Elle doit son existence à un mouvement d’autoconstruction initié après-guerre par des familles ouvrières, pour faire face à la pénurie de logements à l’époque. Accès : Tram 3 (Balinière), Bus 38 (Balinière ou Méliès)
Participez à une chasse au trésor ludique pour petits et grands dans Claire-Cité et laissez-vous guider pas ses habitant·es !

© Archives municipales de Rezé

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)