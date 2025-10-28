À la découverte de Clémentine Delait, figure emblématique du début du XXe siècle. Rencontre avec le Collectif Intersexe Activiste Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Le Collectif Intersexe Activiste-OII France republie aujourd’hui les Mémoires de Clémentine Delait, dans une version préfacée et augmentée, pour la mémoire communautaire intersexe et pour lutter contre l’invisibilisation et l’effacement historique des femmes à barbe.

Clémentine Delait (1865-1939) portait sa barbe fièrement. Dans son Café de la Femme à Barbe et aux expositions de phénomènes, elle vendait ses cartes postales la mettant en scène, et monnayait avantageusement sa présence. Femme de caractère et de poids, facétieuse et vaniteuse, elle est toujours célébrée dans sa ville de Thaon-les-Vosges.

Loé Petit est activiste et chercheurse intersexe, avec une spécialisation sur l’Histoire des personnes intersexes au XIXe-début XXe siècle. Iel a notamment rédigé la préface des Mémoires de Clémentine Delait, femme à barbe, et collaboré à l’ouvrage Intersexes, du pouvoir médical à l’autodétermination.

Math Lecomte est activiste intersexe, président du Collectif Intersexe Activiste et investi dans les projets de culture communautaire

À l’occasion de la Quinzaine de Visibilité Intersexe, une exposition consacrée à Clémentine Delait est accessible à la librairie Violette and Co jusqu’au 8 novembre 2025. Des repères historiques, accompagnés de cartes postales représentant Clémentine Delait, sont mis en parallèle avec des extraits de ses Mémoires, afin de découvrir l’histoire et l’univers de cette figure emblématique du début du XXe siècle.

À l’occasion de la semaine de lutte contre les discriminations, la bibliothèque vous invite à une rencontre avec le collectif Intersexe Activiste autour de la réédition de l’ouvrage « Mémoires de clémentine Delait, femme à barbe », Éditions de l’Ornithorynque 2024.

La rencontre sera animée par Loé Petit, activiste et chercheurse intersexe, et Math Lecomte, activiste intersexe, président du Collectif Intersexe Activiste.

Le collectif tiendra un stand pédagogique et assurera une vente d’ouvrages à l’issue de la rencontre.

Le mardi 28 octobre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19