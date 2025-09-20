À LA DÉCOUVERTE DE DEUX CHANTIERS DE RESTAURATION SUR MONUMENT HISTORIQUE AU SEIN DU CAMP DE TRANSPORTATION Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

À LA DÉCOUVERTE DE DEUX CHANTIERS DE RESTAURATION SUR MONUMENT HISTORIQUE AU SEIN DU CAMP DE TRANSPORTATION Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni samedi 20 septembre 2025.

À LA DÉCOUVERTE DE DEUX CHANTIERS DE RESTAURATION SUR MONUMENT HISTORIQUE AU SEIN DU CAMP DE TRANSPORTATION Samedi 20 septembre, 10h00 Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à deux groupes de 12 personnes, enfant à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le public sera invité à découvrir, accompagné du service la direction des chantiers du patrimoine de la ville, deux chantiers de restauration sur monument historique :

– La Chapelle-Cuisine du camp de la Transportation

– Caniveau aérien en bord du camp de la Transportation

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

Le public sera invité à découvrir, accompagné du service la direction des chantiers du patrimoine de la ville, deux chantiers de restauration sur monument historique :

Ville de Saint-Laurent du Maroni