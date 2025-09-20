À la découverte de deux églises des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles Église Saint-Sulpice Ville-sur-Illon

À la découverte de deux églises des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles Église Saint-Sulpice Ville-sur-Illon samedi 20 septembre 2025.

À la découverte de deux églises des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles 20 et 21 septembre Église Saint-Sulpice Vosges

Départ de la visite : Église Saint-Sulpice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres, avec mise à disposition gratuite de dépliants descriptifs dans chaque église : l’église Saint-Sulpice et l’église Saint-Martin.

L’église Saint-Sulpice, classée Monument historique depuis 1913, date de la fin du XVe au début du XVIe siècle et présente un style gothique flamboyant. Elle abrite une statuaire du XVIe siècle (Saint Roch en pierre polychrome, Pietà en pierre), un maître-autel en bois doré du XVIIIe siècle (classé MH en 1961), une pierre de fondation des bâtisseurs Antoine de Ville et Yolande de Bassompierre, ainsi que des vitraux réalisés par Ch. Champigneulle.

L’église Saint-Martin se compose d’une nef et de chapelles datant de la fin du XVe au début du XVIe siècle, tandis que le chœur est du XVIIIe siècle. Elle conserve un autel du Rosaire du XVIIe siècle (classé MH en 1947), des fonts baptismaux ornés des armes d’Antoine de Ville et Yolande de Bassompierre, ainsi qu’un maître-autel en bois doré du XVIIIe siècle illustrant des scènes bibliques.

Église Saint-Sulpice Place de l’église, 88270 Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est 03 29 08 25 90 Classée monument historique en 1913, l’église est de style gothique flamboyant. Ses statues datent du XVIe siècle, le maître-autel en bois doré du XVIIIe siècle, et les vitraux réalisés par Charles Champigneulle datent de 1900. Parking à proximité.

Visites libres, avec mise à disposition gratuite de dépliants descriptifs dans chaque église : l’église Saint-Sulpice et l’église Saint-Martin.

© Association culturelle Histoire et Patrimoine de Ville-sur-Illon