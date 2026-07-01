À la découverte de Donneville, plus petit village du canton, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Donneville

Informations pratiques

À la découverte de Donneville, plus petit village du canton 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Paul Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plus petite commune du canton, Donneville possède un patrimoine remarquable à découvrir : son église classée, son pigeonnier traditionnel et la proximité du canal du Midi, joyau inscrit au patrimoine mondial.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez partager un moment de découverte et de convivialité en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Samedi : 11h, visite guidée ; 15h, petit concert.

Dimanche : 15h, petit concert.

Une belle occasion de redécouvrir les richesses du village et de son histoire. Nous vous attendons nombreux !

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 74 Village S, 31450 Donneville, France Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie Clocher-mur : XIIIe siècle , nef et décor sculpté : XVe siècle. Église consacrée en 1469. Porche refait en 1844. Edifice gothique à deux travées, avec choeur polygonal et deux chapelles latérales. Voûtement sur croisées d’ogives retombant sur des culots sculptés. Mobilier du XVIIIe siècle.

Plus petite commune du canton, Donneville possède un patrimoine remarquable à découvrir : son église classée, son pigeonnier traditionnel et la proximité du Canal du Midi, joyau inscrit au patrimoine…

©les Cloches de Donneville : Patrimoine et Culture