A la découverte de Downstairs : le nouveau jeu de Art’Sign Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

En présence d’interprètes LSF/FR

DOWNSTAIRS est un jeu familial collaboratif où tous les joueurs ont le même but : descendre les 6 étages du manoir hurlant au plus vite et sortir tous ensemble avant la fermeture des portes. Avec vos dés et votre créativité, contournez ses obstacles et relevez ses défis. Dans ce lieu très bruyant, parler et entendre est illusoire, beaucoup y sont restés piégés, seuls vos personnages sourds auront une chance de sortir. Ils vous feront découvrir de nouvelles façons de communiquer. Utilisez leurs capacités judicieusement.

Et si l’on vous expliquait la genèse d’un jeu de société ? Si l’on vous expliquait les règles ? Et si l’on jouait ?

L’association culturelle Art’Sign vient de créer un nouveau jeu et… le fantôme de l’abbé de l’Epée n’est pas très loin.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr