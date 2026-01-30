A la découverte de France Connect La CoWo Rion-des-Landes

A la découverte de France Connect

Atelier collectif proposé par Claudia Sommer, conseillère numérique au sein du Conseil Départemental des Landes

Claudia vous accompagnera dans la découverte de la plateforme France Connect afin de faciliter vos démarches administratives en ligne.

English : A la découverte de France Connect

Group workshop given by Claudia Sommer, digital advisor at the Landes Departmental Council

Claudia will help you discover the France Connect platform to facilitate your online administrative procedures.

