À la découverte de Georges Demenÿ Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Douai

À la découverte de Georges Demenÿ Samedi 4 octobre

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

À la découverte de Georges Demenÿ et de l’image en mouvement

Plongez dans les documents patrimoniaux de la bibliothèque pour explorer la vie et les découvertes de Georges Demenÿ, scientifique douaisien et pionnier de l’image en mouvement.

Ensuite, participez à un atelier vidéo pour recréer ses expérimentations et comprendre, de manière ludique et interactive, le travail de ce visionnaire.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 81 parvis Georges Prêtre 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 97 88 51 https://www.bm-douai.fr/

