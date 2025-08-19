A la découverte de Huppy Huppy

A la découverte de Huppy

Rue de l’Église Huppy Somme

Aux portes du Vimeu vert, Huppy est un petit village riche d’histoire l’église Saint-Sulpice du XVIème siècle avec son imposante tour clocher, juste à côté du château du XVIIème siècle qui abrita le poste de commandement du Général de Gaulle lors de la bataille d’Abbeville en mai 1940. La visite sera également l’occasion de décrypter l’architecture traditionnelle picarde à travers ses matériaux et ses techniques de construction. 6 .

Rue de l'Église Huppy 80140 Somme Hauts-de-France

