A la découverte de Jean Leperdit, maire de Rennes Musée de Bretagne Rennes 14 et 15 février Ille-et-Vilaine

gratuit

Guillaume Kazerouni, conservateur au Musée des beaux-arts de Rennes, nous dévoile les mystères du tableau de Thérèse Moreau de Tours.

Cette grande huile sur toile datant de 1890 représente Jean Leperdit (maire de Rennes de février 1794 à octobre 1795). Blessé par une pierre, il fait face à des Rennais affamés, leur offrant son sang.

​Que représente cette scène et pourquoi l’artiste a-t-elle choisi de la représenter près d’un siècle après les évènements ? Pourquoi ce tableau, acquisition du Musée de Bretagne en 2012, a longtemps été attribué au mari de la peintre ?

En lien avec l’exposition présentée au Musée des beaux-arts jusqu’au 29 mars 2026 : _La Jeunesse des Beaux-Arts,_ Rennes et ses artistes, 1794-1881.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T17:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



