À la découverte de la basilique Saint-Denys Basilique Saint-Denys Argenteuil

À la découverte de la basilique Saint-Denys Dimanche 21 septembre, 15h00 Basilique Saint-Denys Val-d’Oise

Nombre de places limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Partez à la découverte de l’architecture néo-romane de cet édifice construit par Théodore Ballu au XIXe siècle. Profitez de ce moment privilégié pour découvrir les petits et grands trésors que renferme cette basilique.

Rendez-vous 15 min avant le départ de la visite sur le parvis de la basilique.

Basilique Saint-Denys Place Jean-Eurieult 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables Construite par Théodore Ballu de 1862 à 1865 dans le style néo-roman, l’église paroissiale Saint-Denys d’Argenteuil, devenue basilique mineure en 1898, abrite une série importante d’objets d’art, protégés au titre des Monuments historiques. Grâce à un financement en partie public, la devise républicaine « Liberté – Égalité – Fraternité » est inscrite sur le fronton, avant les lois de séparation de l’église et de l’État (1905). Le grand orgue de tribune, réalisé en 1867, est l’un des plus importants du Val-d’Oise et l’un des deux grands instruments construits par le facteur francilien Louis Suret. L’instrument comportant trois claviers de 56 notes et un pédalier de 32 notes avec 43 jeux a été restauré en 2008-2009.

La Basilique renferme également une relique unique pour le culte catholique : la Tunique.

Elle aurait appartenu à Jésus de Nazareth, qui l’aurait portée au moment de sa crucifixion. Elle est exposée au sein d’un magnifique reliquaire, et son reliquaire d’ostension peut également être observé. Les ostensions ont lieu tous les 50 ans, les dernières datent de 1934, 1984, et une ostension exceptionnelle s’est tenue en 2016. La Tunique fut restaurée par une spécialiste textile pour l’occasion.

Visite commentée

