À la découverte de la bibliothèque d’une abbaye Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Sur inscription : places limitées.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrez des ouvrages anciens illustrés de gravures. Des archives et des livres plus récents vous seront également présentés et expliqués pour tisser le fil de l’histoire.

Saviez-vous que Pont-à-Mousson avait été un haut lieu de l’édition ? Que la première université de Lorraine, dont nous fêtons les 450 ans cette année, y avait vu le jour en 1572 ? Qu’une florissante imagerie s’y était développée dès le milieu du XIXᵉ siècle ?

Pour prendre connaissance du prestigieux passé de la ville, nous vous donnons rendez-vous à la bibliothèque de l’abbaye afin de découvrir cette formidable aventure.

L'Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIe siècle, est considérée comme l'un des plus beaux exemples d'architecture monastique de Lorraine. Édifiée de 1705 à 1735, l'abbaye est riche d'une histoire longue et mouvementée. Autrefois monastère des chanoines de l'ordre des Prémontrés jusqu'à la Révolution française, puis Petit Séminaire diocésain au XIXe siècle, elle devient hôpital civil dès 1912, puis militaire pendant les deux Guerres mondiales.

En septembre 1944, l’édifice est lourdement touché par les bombardements et laissé à l’état de ruine pendant près de 20 ans. Grâce à l’engagement de quelques fervents défenseurs du patrimoine, le monument est sauvé de la destruction et restauré en totalité dès la fin des années 1950. La seule partie n’ayant pas été touchée, le chœur, a fait l’objet d’un important chantier de restauration de 2014 à 2019, redonnant vie à un somptueux décor baroque.

Depuis 1964, l’abbaye est entièrement gérée par une association loi 1901 (à but non lucratif), qui lui donne un nouveau souffle en la transformant en centre culturel, aujourd’hui fréquenté par près de 90 000 visiteurs par an. Tout au long de l’année, l’Abbaye des Prémontrés présente une programmation culturelle riche et variée, mêlant expositions d’art, théâtre, conférences, événements thématiques et rencontres gastronomiques. Deux parkings gratuits sont disponibles à l’avant et à l’arrière du monument, à proximité du centre-ville et de la gare de Pont-à-Mousson. Le site est accessible depuis l’A31.

