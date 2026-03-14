A la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées

Semide Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Bien cachée au cœur de la forêt communale, cette pelouse fourmille d’orchidées et d’insectes. Partons à sa découverte.Gratuit et ouvert à tous – Lieu communiqué lors de l’inscription

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Semide 08400 Ardennes Grand Est +33 6 70 03 82 88

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English :

Tucked away in the heart of the forest, this lawn is teeming with orchids and insects. Free and open to all Location to be announced on registration

L’événement A la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Semide a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme