À la découverte de la biodiversité et du paysage de Berru ! Berru Berru

La balade est gratuite. Des groupes de 5 à 10 personnes seront constitués et partiront entre 14h et 15h30 en fonction des arrivées. Prévoyez une tenue adaptée à la marche, ainsi que de l’eau et des couvre-chefs.

Au cours d’une balade de 2,2 km au coeur des vignes de Berru, l’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » vous invite à découvrir la biodiversité et les paysages de cette commune.

Durant tout le parcours, de nombreux ateliers animés par des experts passionnés vous permettront d’en apprendre davantage sur les différents aspects de ce paysage de la Champagne crayeuse. Vous retrouverez notamment des ateliers sur les insectes, la petite faune sauvage, l’histoire de nos paysages et leurs formations, les pratiques viticoles et agricoles de la région ou encore le patrimoine architectural du village de Berru.

Rendez-vous à la coopérative vinicole de Berru.

Berru 2 Rue Stratégique, 51420 Berru Berru 51420 Marne Grand Est Culminant à 267m d’altitude, la commune de Berru offre un riche patrimoine à la croisée de l’histoire, de la nature et du savoir-faire viticole. Dominée par son église Saint-Martin, classée Monument historique, elle s’inscrit dans le prestigieux paysage des coteaux champenois, reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son environnement soigné, récompensé par le label de » village fleuri « , et les vestiges historiques du mont de Berru témoignent de l’ancrage ancien et valorisé de cette commune au cœur de la Champagne.

© Symbiose