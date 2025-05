A la découverte de la biodiversité nocturne ! – Médiathèque de Coëtmieux Espace Carouët Coëtmieux, 23 mai 2025 21:00, Coëtmieux.

Début : 2025-05-23 21:00:00

fin : 2025-05-23 23:00:00

2025-05-23

La bibliothèque de Coëtmieux et Lamballe Terre & Mer vous proposent un évènement sur la thématique de la nuit.

Avec les techniciens du service bocage et biodiversité de l’agglomération, découvrez, en vous amusant, les chauves-souris et les continuités écologiques pour les espèces nocturnes.

L’animation se terminera par une promenade nocturne dans le bourg.

(Sans inscription préalable)

Intervenant Lamballe Terre & Mer .

Médiathèque de Coëtmieux Espace Carouët 3 Rue de la Mairie

Coëtmieux 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

