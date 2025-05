A la découverte de la biodiversité – Savigné-sur-Lathan, 24 mai 2025 15:00, Savigné-sur-Lathan.

Indre-et-Loire

A la découverte de la biodiversité rue de lys Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 16:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Dans le cadre de la fête de la nature, venez nombreux, enfants, adultes, à la découverte de la biodiversité locale, dans un bourg rural. Rendez-vous à la bibliothèque de Savigné-sur-Lathan le samedi 24 mai de 15h00 à 16h30 juste avant le début de la fête du Printemps de la commune.

.

rue de lys

Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 30 30 00 samuel_pichon@hotmail.com

English :

As part of the Fête de la Nature, come along, children and adults alike, to discover local biodiversity in a rural village. Meet at the Savigné-sur-Lathan library on Saturday May 24 from 3:00 to 4:30 pm, just before the start of the town’s Spring Festival.

German :

Im Rahmen des Naturfestes können Sie mit vielen Kindern und Erwachsenen die lokale Biodiversität in einem ländlichen Marktflecken entdecken. Treffpunkt ist die Bibliothek in Savigné-sur-Lathan am Samstag, den 24. Mai von 15.00 bis 16.30 Uhr kurz vor Beginn des Frühlingsfestes der Gemeinde.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Nature, partecipate, grandi e piccini, alla scoperta della biodiversità locale in un villaggio rurale. Appuntamento alla biblioteca di Savigné-sur-Lathan sabato 24 maggio dalle 15.00 alle 16.30, poco prima dell’inizio della Festa di primavera della città.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, venga con niños y adultos a descubrir la biodiversidad local en un pueblo rural. La cita es en la biblioteca de Savigné-sur-Lathan, el sábado 24 de mayo de 15.00 a 16.30 h, justo antes del inicio de la Fiesta de la Primavera.

L’événement A la découverte de la biodiversité Savigné-sur-Lathan a été mis à jour le 2025-05-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE