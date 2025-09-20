À la découverte de la Boule de Fort Jeu de Boule de Fort « Le Cercle des Loisirs » Benais

À la découverte de la Boule de Fort 20 et 21 septembre Jeu de Boule de Fort « Le Cercle des Loisirs » Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Installé dans une construction particulière du XX, là où se trouvaient autrefois les jardins de la Cure, la société de Boule de Fort de Benais vous ouvre ses portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le jeu de boules de Fort se pratique à tout age, avec des boules qui ne sont pas totalement rondes et en pantoufles pour préserver le terrain qui est très particulier. En effet, le terrain n’est pas plat, il est incurvé et se déploie sur environ 22 mètres de long et 6 mètres de large. Tout l’art de ce sport traditionnel typique de la région, consiste à utiliser les bords relevés du terrain pour adapter sa trajectoire.

La société de Boule de Fort de Benais est très active, elle accueille les joueurs et les joueuses sociétaires du village ainsi que leurs invités pour des parties qui peuvent durer une heure ou beaucoup plus. Les règles se rapprochent de celles de la pétanque. Les équipes sont généralement constituées de deux joueurs. Il y a les « tireurs », qui visent les boules adverses pour faire de la place aux « rouleurs », qui avec adresse et précision tentent de se rapprocher le plus possible du « petit » pour gagner le point.

Le jeu de boule de fort est inventorié au patrimoine culturel immatériel de la France.

Poussez la porte du jeu de Boule de Fort, les sociétaires vous accueilleront et partageront leur passion pour ce sport pratiqué assiduement dans le village. Peut-être vous laisserez-vous aller au pousser d’une boule sur le précieux terrain…

Jeu de Boule de Fort « Le Cercle des Loisirs » Place de la Liberté 37140 Benais Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://benais.fr

Mairie de Benais