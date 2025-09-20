À la découverte de la carrière Simon Carrière Simon Schœneck

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Partez pour une visite exclusive de la carrière Simon, avec un guide naturaliste de l’association « Unis pour la Terre ».

Carrière Simon 5567F Rue Ampère, 57350 Schœneck Schœneck 57350 Moselle Grand Est La première commune autonome de Schoeneck est née sous la Révolution le 15 février 1790 et devient annexe de Forbach en novembre 1811.

Schoeneck a toujours disposé de multiples ressources en particulier d’une tuilerie (1726-1890), de la verrerie Raspiller (1787-1885) et de l’usine Arbed (1900-1980).

C’est cependant l’exploitation du charbon (1816-1997) qui va faire la renommée de notre village car c’est à Schoeneck qu’est foncé le premier puits lorrain et que débute, en 1816, la grande aventure du charbon en Lorraine.

Cette industrie engendrera durant près de deux siècles l’essor économique et démographique de tout notre bassin de vie.

En 1926, Schoeneck regagne son autonomie et compte alors 834 habitants. L’activité charbonière prenant son essor, ce nombre évoluera rapidement pour atteindre 1 500 habitants.

