A la découverte de la Chantrerie et de Gachet Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES Nantes

A la découverte de la Chantrerie et de Gachet Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES Nantes dimanche 21 septembre 2025.

A la découverte de la Chantrerie et de Gachet Dimanche 21 septembre, 15h00 Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES Loire-Atlantique

25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Promenade bucolique à la découverte de l’histoire des quartiers Chantrerie et Gachet : des chantres de la Cathédrale aux étudiants d’Atlanpôle, du maraichage au quartier résidentiel prisé.

Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES route de Gachet 44300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire https://instagram.com/bar_a_etoiles_de_l_erdre?igshid=ZDdkNTZiNTM= [{« type »: « email », « value »: « royerlaurence@gmail.com »}] Présentation de la chapelle et sa gestion citoyenne et participative du bar à étoiles de l’Erdre chronobus C6, chemin de l’Erdre

Promenade bucolique à la découverte de l’histoire des quartiers Chantrerie et Gachet : des chantres de la Cathédrale aux étudiants d’Atlanpôle, du maraichage au quartier résidentiel prisé.

Ville de Nantes