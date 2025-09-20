À la découverte de la chapelle de Walcourt Chapelle de Walcourt Givet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’histoire fascinante de la chapelle de Walcourt, construite entre 1602 et 1604. Point d’arrivée d’une grande procession à la Trinité, cet édifice religieux a traversé les siècles en étant successivement lieu de culte catholique, orthodoxe et protestant.

Admirez sa forme carrée à l’extérieur et sa pièce unique circulaire à l’intérieur, ainsi que son parement en pierre bleue de Givet. Bien que le nom de son architecte soit inconnu, la chapelle conserve un lien fort avec Notre-Dame de Walcourt, vénérée dans la Basilique Saint-Materne, en Belgique.

Chapelle de Walcourt Route de Philippeville, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est Construite en 1602, la chapelle était le point d’arrivée d’une grande procession à la Trinité. Après la Révolution, durant l’occupation russe, cet édifice religieux devint une chapelle orthodoxe pour les troupes russes. La chapelle de Walcourt de Givet est un ancien édifice religieux catholique du XVIIᵉ siècle. Reconstruite à la fin du XVIIIᵉ siècle, elle fut utilisée successivement comme lieu de culte catholique, orthodoxe et protestant.

La chapelle est de forme carrée à l’extérieur et comporte une pièce unique circulaire à l’intérieur. Le parement est en pierre bleue de Givet. La chapelle, dont le nom de l’architecte est inconnu, a été construite entre 1602 et 1604. Elle est dédiée à Notre-Dame de Walcourt, vénérée dans la Basilique Saint-Materne, à Walcourt en Belgique.

Complètement détruite en 1781, elle fut reconstruite au même emplacement par l’industriel et maire de la ville de Givet, Toupet des Vignes. En 1815, à la suite de la défaite de Napoléon à Waterloo, la chapelle fut utilisée pendant deux ans comme lieu de culte orthodoxe par les troupes russes. En 1818, elle fut d’abord rendue au culte catholique, puis au culte protestant pendant l’occupation allemande de la Première Guerre mondiale. À partir de 1918, la chapelle fut abandonnée et n’est plus utilisée pour le culte. L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1984.

© G.Garitan