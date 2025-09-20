À la découverte de la chapelle Notre-Dame-du-Calvaire Chapelle Notre-Dame du Calvaire Galey

À la découverte de la chapelle Notre-Dame-du-Calvaire Chapelle Notre-Dame du Calvaire Galey samedi 20 septembre 2025.

À la découverte de la chapelle Notre-Dame-du-Calvaire 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame du Calvaire Ariège

Gratuit. Sans réservation. Visites commentées à la demande sur les horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Découvrez la chapelle du XVIIᵉ siècle

Édifiée sous le règne de Louis XIII, la chapelle porte la date de 1640 gravée sur le linteau de la fenêtre du chœur.

À l’extérieur :

Un clocher-mur de faible hauteur avec une seule cloche, actionnée depuis l’extérieur

Un porche ajouté postérieurement, dont les voliges peintes du XVIIᵉ siècle représentent de jolis angelots joufflus. Ces peintures, classées au titre des Monuments historiques, proviendraient d’un ancien plafond à caissons

Sur les côtés : ex-voto et statue de Notre-Dame de Piété (XIXᵉ siècle), au-dessus de l’entrée

À l’intérieur :

Un remarquable devant d’autel en cuir de Cordoue du XVIIᵉ siècle, également classé

Un retable encadrant la copie d’une Descente de Croix, dont l’original du XVIIᵉ siècle est conservé dans l’église paroissiale Saint-Pierre

Une petite chapelle à l’histoire riche et aux détails patrimoniaux précieux, à ne pas manquer lors de votre visite.

Chapelle Notre-Dame du Calvaire Le Bourg, 09800 Galey Galey 09800 Ariège Occitanie 06 25 70 57 20 http://www.galeypatrimoine.wix.com/asso-galeypatrimoine Située sur un mamelon qui surplombe le village de Galey, face aux Pyrénées ariégeoises, la Chapelle Notre-Dame du Calvaire invite au calme et à la méditation. L’endroit est accessible par un chemin de croix de 850 mètres, court mais pentu, datant du XVIIe siècle. Vous pourrez y contempler des tableaux ayant fait l’objet d’une restauration en 2016. De Saint-Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey – GPS : 08890E/429336N – sur la place du village instructions pour visites.

Vous êtes ici à 850 mètres d’altitude, face à la chaine des Pyrénées centrales, ce qui vaut à Galey l’attribut de « balcon sur les Pyrénées ».

© Galey Patrimoine P. Sanchez