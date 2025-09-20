À la découverte de la chapelle Notre-Dame-du-Calvaire Chapelle Notre-Dame du Calvaire Galey
À la découverte de la chapelle Notre-Dame-du-Calvaire Chapelle Notre-Dame du Calvaire Galey samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Sans réservation. Visites commentées à la demande sur les horaires d’ouverture.
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00
⛪ Découvrez la chapelle du XVIIᵉ siècle
Édifiée sous le règne de Louis XIII, la chapelle porte la date de 1640 gravée sur le linteau de la fenêtre du chœur.
À l’extérieur :
- Un clocher-mur de faible hauteur avec une seule cloche, actionnée depuis l’extérieur
- Un porche ajouté postérieurement, dont les voliges peintes du XVIIᵉ siècle représentent de jolis angelots joufflus. Ces peintures, classées au titre des Monuments historiques, proviendraient d’un ancien plafond à caissons
- Sur les côtés : ex-voto et statue de Notre-Dame de Piété (XIXᵉ siècle), au-dessus de l’entrée
À l’intérieur :
- Un remarquable devant d’autel en cuir de Cordoue du XVIIᵉ siècle, également classé
- Un retable encadrant la copie d’une Descente de Croix, dont l’original du XVIIᵉ siècle est conservé dans l’église paroissiale Saint-Pierre
Une petite chapelle à l’histoire riche et aux détails patrimoniaux précieux, à ne pas manquer lors de votre visite.
Chapelle Notre-Dame du Calvaire Le Bourg, 09800 Galey Galey 09800 Ariège Occitanie 06 25 70 57 20 http://www.galeypatrimoine.wix.com/asso-galeypatrimoine Située sur un mamelon qui surplombe le village de Galey, face aux Pyrénées ariégeoises, la Chapelle Notre-Dame du Calvaire invite au calme et à la méditation. L’endroit est accessible par un chemin de croix de 850 mètres, court mais pentu, datant du XVIIe siècle. Vous pourrez y contempler des tableaux ayant fait l’objet d’une restauration en 2016. De Saint-Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey – GPS : 08890E/429336N – sur la place du village instructions pour visites.
Vous êtes ici à 850 mètres d’altitude, face à la chaine des Pyrénées centrales, ce qui vaut à Galey l’attribut de « balcon sur les Pyrénées ».
