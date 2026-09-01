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AGENDA · Lambesc

A la découverte de la chapelle Sainte-Anne de Goiron – Journées du Patrimoine Lambesc

dimanche 20 septembre 2026 · Lambesc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Chapelle Sainte Anne
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

A la découverte de la chapelle Sainte-Anne de Goiron – Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 16h. Chapelle Sainte Anne Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La chapelle Sainte-Anne de Goiron, située dans un site naturel exceptionnel et
chargée d’histoire, est l’un des plus anciens monuments de Lambesc.
Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du Patrimoine, profitez en pour venir découvrir tous ses secrets !   .

Chapelle Sainte Anne Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62  tourisme@lambesc.fr

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English :

The Sainte-Anne Chapel in Goiron, situated in an exceptional natural setting and
steeped in history, is one of the oldest monuments in Lambesc.

L’événement A la découverte de la chapelle Sainte-Anne de Goiron – Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc

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