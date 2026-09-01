Informations pratiques

Lambesc

A la découverte de la chapelle Sainte-Anne de Goiron – Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 16h. Chapelle Sainte Anne Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La chapelle Sainte-Anne de Goiron, située dans un site naturel exceptionnel et

chargée d’histoire, est l’un des plus anciens monuments de Lambesc.

Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du Patrimoine, profitez en pour venir découvrir tous ses secrets ! .

Chapelle Sainte Anne Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sainte-Anne Chapel in Goiron, situated in an exceptional natural setting and

steeped in history, is one of the oldest monuments in Lambesc.

L’événement A la découverte de la chapelle Sainte-Anne de Goiron – Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc