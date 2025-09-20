À la découverte de la Cinémathèque Robert-Lynen Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris Paris

À la découverte de la Cinémathèque Robert-Lynen Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

À la découverte de la Cinémathèque Robert-Lynen Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris Paris

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À travers une déambulation dans l’hôtel particulier qui abrite la Cinémathèque Robert-Lynen, la visite commentée vous fera découvrir un patrimoine cinématographique riche et méconnu.

Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris 11 rue Jacques-Bingen 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 12 81 54 https://cinemathequerobertlynen.paris.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xARC7opPekqa3T1HG57nkUAMwQ77wsBFvWC3qD-SXdZUQ0pXWFZBNzlVME9JSUM4V05EOUNUWllBSSQlQCN0PWcu »}] La cinémathèque Robert-Lynen est un service de la Direction des affaires scolaires de la Mairie de Paris. Fondée en 1925, sa mission consiste à faire du cinéma un support pédagogique, un spectacle récréatif et un objet de culture auprès des jeunes parisiens. Le bâtiment abrite une salle de cinéma datant des années 1950 ainsi qu’une collection unique rassemblant plus de 3 700 films sur supports 16 et 35 mm, 10 000 photographies noir et blanc sur plaques de verre, 3 200 autochromes (premier procédé photographique couleur sur plaque de verre), 400 affiches de films, 260 plaques de lanternes magiques, des objets de pré-cinéma et des projecteurs. En plus d’assurer la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine, la cinémathèque puise dans la richesse de cette collection pour mener des actions pédagogiques d’éducation destinées aux enfants. Des classes culturelles pour les élèves des écoles élémentaires et des ateliers pour les enfants fréquentant les centres de loisirs de la Ville de Paris sont ainsi ouverts chaque année afin de découvrir l’histoire du cinéma et d’explorer les principes du langage de l’image. M2, M3 Villiers /Malesherbes Bus 94 Place-du-Général-Catroux

À travers une déambulation dans l’hôtel particulier qui abrite la Cinémathèque Robert-Lynen, la visite commentée vous fera découvrir un patrimoine cinématographique riche et méconnu.

Cinémathèque Robert-Lynen – Ville de Paris