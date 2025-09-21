À la découverte de la cité minière Joseph-Else Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim

À la découverte de la cité minière Joseph-Else Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée de la Mine et de la Potasse European Collectivity of Alsace

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Musée de la Mine et de la Potasse vous propose une visite guidée de la cité minière Joseph-Else.

Découvrez les différents types de logement des mineurs et plongez dans leur quotidien. Vous découvrirez également l’œuvre sociale des Mines de Potasse d’Alsace, ainsi que l’ensemble des commodités mises à leur disposition : coopérative, chapelle, pavillon de santé, etc.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 Avenue Joseph Else, 68310 Wittelsheim Wittelsheim 68360 European Collectivity of Alsace Grand Est 07 84 57 51 76 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-de-la-mine-et-de-la-potasse/ Le Carreau conserve l’ancien vestiaire des mines de potasse d’Alsace, avec la dernière « Salle des Pendus » encore visible. Mémoire de l’histoire de l’exploitation des mines de potasse et témoin de la vie des mineurs, il présente également une collection minéralogique retraçant 100 ans de recherches géologiques, comprenant 5 000 échantillons de roches salines et potassiques du monde entier, issus des sondages et forages du service géologique des mines de potasse d’Alsace. Parking devant le site.

© Musée de la Mine et de la Potasse