À la découverte de la commanderie templière et hospitalière de Villegats, Commanderie de Villegats, Courcôme

Informations pratiques

À la découverte de la commanderie templière et hospitalière de Villegats 19 et 20 septembre Commanderie de Villegats Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Visite guidée (11h ou 15h) de la commanderie de Villegats, d’abord templière au XIIe siècle, sous le nom de Domus de Villagast, puis hospitalière après la dissolution de l’ordre du Temple.

Le parcours permettra de découvrir la chapelle romane Saint-Fiacre, datée de la fin du XIIe siècle et remaniée à différentes époques, ainsi que les vestiges mis au jour lors des fouilles menées par l’Inrap à l’été 2022 : fondations, murs, dallages, banquettes et sépultures.

La visite se poursuivra dans un bâtiment situé au nord de la chapelle, où seront présentés deux fenêtres à coussièges, une armoire à arc brisé datant au moins du bas Moyen Âge, un cellier et une cave voûtée, très probablement contemporaine de la chapelle.

Les extérieurs du logis, principalement daté du XVe siècle, révéleront plusieurs éléments remarquables : porte médiévale, grandes fenêtres, tour et arc en forme de mitre. Cette visite sera aussi l’occasion de mieux comprendre l’histoire des ordres religieux-militaires, ainsi que le rôle et l’organisation des commanderies.

Commanderie de Villegats 1 route de la Commanderie, Villegats, 16700 Courcôme Courcôme 16700 Villegats Charente Nouvelle-Aquitaine La Commanderie Templière puis Hospitalière de Villegats est un exemple assez bien conservé d’ensemble conventuel d’ordres religieux – militaires en milieu rural. Son origine remonte à la fin XIIe siècle.

Les grands traits de l’organisation spatiale révèlent un patrimoine bâti (quelques fois remanié, transformé et complété à différentes époques) propre aux ordres religieux – militaires, dont la fonction des différents bâtiments qui la compose était d’assurer, moins un rôle militaire, qu’économique, religieuse et judiciaire.

Cette architecture pragmatique, encore très lisible, comprends différents bâtiments répondant aux diverses vocations des lieux : agricole et artisanale dans la basse-cour, résidentielle (logis XVe cave voutée), et cultuel : la chapelle Saint Fiacre datant de la fin du XIIème siècle. Elle présente un parti pris pour la simplicité, propre aux commanderies.

Visite guidée (11h ou 15h) de la commanderie de Villegats, d’abord templière au XIIe siècle, sous le nom de Domus de Villagast, puis hospitalière après la dissolution de l’ordre du Temple.

©Yves Bequet & Thomas Estrémé