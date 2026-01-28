A la découverte de la Corniche basque, Espace Naturel Sensible à Urrugne: Paysages agricoles entre montagne et océan. rue Notre-Dame de Socorri Urrugne

A la découverte de la Corniche basque, Espace Naturel Sensible à Urrugne: Paysages agricoles entre montagne et océan.

Chapelle Notre-Dame de Socorri Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Le CPIE Littoral basque vous propose tout au long de l’année des découvertes actives des sites naturels classés au titre des ENS (Espaces Naturels Sensibles) par le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Depuis la chapelle de Sokorri proche du bourg d’Urrugne et à l’intérieur des terres, la Corniche basque offre une grande diversité d’ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps pour, avec l’aide de notre animateur nature, en découvrir l’intimité et les paysages agricoles entretenus par ceux qui y habitent et y travaillent…

Prévoir chaussures de marche, vêtements d’extérieur, casquettes ou chapeaux et gourde.

Tout public Famille .

rue Notre-Dame de Socorri Chapelle Notre-Dame de Socorri Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

English : A la découverte de la Corniche basque, Espace Naturel Sensible à Urrugne: Paysages agricoles entre montagne et océan.

