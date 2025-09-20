À la découverte de la double vie du coteau : du Conservatoire des variétés anciennes à la loge de vigne des Marquises… Église Saint-Germain Benais

À la découverte de la double vie du coteau : du Conservatoire des variétés anciennes à la loge de vigne des Marquises… 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Rendez-vous devant l’église Saint-Germain. Après avoir découvert l’histoire particulière de l’église, démarrez une belle balade au coeur du vignoble (5km) à la découverte de la double vie du coteau. Ici le sous-sol réserve aussi bien des surprises, les maisons, loges de vigne, églises, chateaux sont construits avec la matière même du coteau, la pierre de tuffeau. Au cours des siècles ces carrières souterraines ont abrité une véritable « civilisation », ce sentier vous invite à parcourir les étonnants témoignages illustrés sur les panneaux dévoilés au fil du sentier balisé sur 5km. Attardez-vous à la station n°2 du sentier et découvrez le Conservatoire des variétés anciennes du Bourgueillois. Des fruitiers, des cépages, des petits fruitiers, des aromates, de l’osier, des arbres, une prairie, des explications sur le pourquoi de ce projet de transmission et de partage…

Église Saint-Germain Place de l'Église 37140 Benais

Voyage architectural du XIIᵉ au XXᵉ siècle

Au détour des vignes et des ruelles de tuffeau, l’église Saint-Germain de Benais se dévoile comme un livre de pierres ouvert sur huit siècles d’histoire…

Dominant le cœur du village, le clocher roman du XIIᵉ siècle, vous invite à la visite du chœur gothique angevin voûté d’ogives (XIIIᵉ s.), des deux chapelles latérales des XVᵉ – XVIᵉ siècles,

et de la nef, reconstruite sobrement après son effondrement en 1916.

Vous y découvrez les chapiteaux sculptés figurant des scènes bibliques, les stalles médiévales en chêne, et un remarquable retable baroque polychrome du XVIIᵉ siècle.

Au cours des Journées Européennes du Patrimoine la collection de chasubles liturgiques s’anime et s’expose autour d’un parcours découverte sur leurs usages. L’histoire des cloches vous est contée par un passionné d’Art Campanaire.

Devant l’église Saint Germain de Benais commence le sentier d’interprétation qui vous plonge dans la fascinante double vie du coteau qui abrite la pierre de tuffeau. En route pour une belle balade découverte (libre et balisée autour de différentes stations) de 5km au cœur du vignoble et en lisière de forêt. Un arrêt bucolique au conservatoire des variétés anciennes et l’aventure se poursuit …

D’autres belles découvertes et animations vous attendent dans le village à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine : le jeu de boule de fort vous ouvre ses portes, le café associatif dans l’ancien bureau de Poste du village, et le Château Royal de Benais qui vous ouvre les portes de son parc, de sa guinguette et vous propose une exposition originale et des visites commentées…

