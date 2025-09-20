À la découverte de la fabrication de la chaussure Maison du Patrimoine et de la Chaussure Dettwiller

À la découverte de la fabrication de la chaussure 20 et 21 septembre Maison du Patrimoine et de la Chaussure

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez l’exposition permanente autour de la fabrication de la chaussure, avec 150 machines exposées, dont une centaine en état de marche.

Vous y découvrirez également des machines agricoles, des machines à coudre et de nombreux autres objets retraçant l’histoire industrielle de Dettwiller.

Maison du Patrimoine et de la Chaussure 2 rue du Moulin, 67490 Dettwiller

L'ancienne usine de chaussures Zimmermann/Amos, puis Adidas, aujourd'hui reconvertie en Maison du Patrimoine et de la Chaussure à Dettwiller, abrite de véritables trésors témoignant d'une époque industrielle florissante, enrichis par les souvenirs des anciens employés ayant contribué à la renommée de la marque.

© Pasteur Michel Zimmer – Collection Club Patrimoine Dettwiller