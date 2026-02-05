À la découverte de la faune du bâti 2 grande rue Thury

À la découverte de la faune du bâti

2 grande rue 2 Grande Rue Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Au programme, Conférence, déjeuner partagé (sur inscription), et atelier création de gîtes à chauves-souris et nichoirs à hirondelles (sur inscription) .

2 grande rue 2 Grande Rue Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté m.rescan@cc-puisayeforterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement À la découverte de la faune du bâti Thury a été mis à jour le 2026-02-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !