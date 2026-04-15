À la découverte de la faune et la flore du bocage Montflours
À la découverte de la faune et la flore du bocage Montflours mercredi 15 avril 2026.
Montflours
À la découverte de la faune et la flore du bocage
Montflours Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
jeu de piste dans le bocage
Dans un site de bocage aux habitats riches et variés, venez découvrir qui s’y cache grâce à un passionnant jeu de piste.
Jeux de piste pour enfant entre 6 et 12 ans accompagné d’un parent
Inscription auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne .
Montflours 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 09 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
treasure hunt in the bocage
L’événement À la découverte de la faune et la flore du bocage Montflours a été mis à jour le 2026-02-25 par CDT53