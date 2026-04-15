Montflours

À la découverte de la faune et la flore du bocage

Montflours Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

jeu de piste dans le bocage

Dans un site de bocage aux habitats riches et variés, venez découvrir qui s’y cache grâce à un passionnant jeu de piste.

Jeux de piste pour enfant entre 6 et 12 ans accompagné d’un parent

Inscription auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne .

Montflours 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 09 32

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English :

treasure hunt in the bocage

L’événement À la découverte de la faune et la flore du bocage Montflours a été mis à jour le 2026-02-25 par CDT53