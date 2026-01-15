À la découverte de la faune nocturne du Val de Saône

Place de l’Église Vielverge Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Ouvrant grand nos oreilles, fermons les yeux et laissons nous porter par les bruits de la nuit…

RDV 19 h à l’église de Vielverge. Retour prévu pour 21 h 30. Promenade d’environ 2 km à la tombée de la nuit, entre village, prairies et bosquets, pour découvrir et essayer d’identifier les bruits de la nuit prévoir des vêtements chauds, une lampe et de bonnes chaussures. Réservation non nécessaire. .

Place de l’Église Vielverge 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte de la faune nocturne du Val de Saône

L’événement À la découverte de la faune nocturne du Val de Saône Vielverge a été mis à jour le 2026-01-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)