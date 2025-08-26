À la découverte de la faune nocturne Le Mazeau
À la découverte de la faune nocturne
38 Rue du Port Le Mazeau Vendée
Début : 2025-08-26 20:30:00
fin : 2025-08-26 23:00:00
2025-08-26
Balade nature
Venez découvrir la faune nocturne du Mazeau lors d’une balade crépusculaire en compagnie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée.
Gratuit
Inscription au 02 51 52 91 14 ou par mail accueil@mairielemazeau.fr .
English :
Nature walk
German :
Spaziergang in der Natur
Italiano :
Passeggiata nella natura
Espanol :
Paseo por la naturaleza
