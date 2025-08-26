À la découverte de la faune nocturne Le Mazeau

À la découverte de la faune nocturne Le Mazeau mardi 26 août 2025.

À la découverte de la faune nocturne

38 Rue du Port Le Mazeau Vendée

Début : 2025-08-26 20:30:00

fin : 2025-08-26 23:00:00

2025-08-26

Balade nature

Venez découvrir la faune nocturne du Mazeau lors d’une balade crépusculaire en compagnie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée.

Inscription au 02 51 52 91 14 ou par mail accueil@mairielemazeau.fr .

38 Rue du Port Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 14 accueil@mairielemazeau.fr

English :

Nature walk

German :

Spaziergang in der Natur

Italiano :

Passeggiata nella natura

Espanol :

Paseo por la naturaleza

