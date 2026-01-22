À la découverte de la faune sauvage des forêts Leuglay

À la découverte de la faune sauvage des forêts

Journée en 2 parties avec le matin de 10h à 12h une visite du Centre d’Interprétation de la Forêt pour mieux comprendre nos animaux, leur anatomie, leurs particularités et leurs régimes alimentaires (notamment autour de la salle des animaux naturalisés).

Le midi repas tiré du sac à Maison de la forêt et l’après-midi randonnée tout public pour tenter d’apercevoir et dénicher les traces et indices de la présence de cette faune sauvage inféodée au Parc national de forêts.

Prévoir une tenue adaptée et des bonnes chaussures/bottes. Parcours de 5km.

Animée par la Maison de la forêt .

Leuglay Maison du Parc national de forêts Maison de la Forêt Leuglay 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

