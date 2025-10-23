A la découverte de la flore et de la faune locales de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer
A la découverte de la flore et de la faune locales de Piriac-sur-Mer
Pors Er Ster Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-23 09:00:00
fin : 2025-10-23 11:00:00
2025-10-23
En compagnie de Morgane LORSONG, chargée de mission pilote des Atlas de Biodiversité Communale à Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo; laissez-vous guider afin de découvrir ou de redécouvrir la faune et la flore présentes sur votre commune.
Venez à Piriac-sur-Mer pour vous promener entre terre et mer, entre bocage et littoral.
Tout public à partir de 7 ans
Durée 2h00
Prévoir chaussures de rando et vêtements adaptés à la météo. Maximum 20 personnes. Distance 2,9km
Le rendez-vous se fait sur le parking de Pors-Er-Ster 44420 Piriac-sur-Mer
Réservation gratuite et obligatoire dans les Offices de Tourisme La Baule Presqu’île de Guérande,
par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous. .
Pors Er Ster Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
