A la découverte de la forêt avec les bébés

parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-06 11:15:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-25

Cet atelier en forêt est conçu pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte référant.

Il vous propose de partir à la découverte de la forêt avec les bébés sur le thème de la gadoue.

Il offre à l’enfant des opportunités de découvertes sensorielles:

– Toucher la terre, la mousse, les feuilles, les bouts de bois.

– Ecouter les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles,

– Humer les fragrances subtiles libérées par les arbres, les parfums floraux, les odeurs de la terre.

– Observer les petites bêtes.

Et le must de cette saison marcher dans la boue ! Nous sommes invités à toucher, malaxer, marcher dans la boue…il faut juste s’habiller en conséquence.

La forêt est aussi un formidable lieu d’explorations motrices marcher, enjamber, grimper, sauter, s’agripper, se hisser, ramper, s’équilibrer, courir.

Le rythme permet une exploration libre selon l’âge des enfants.

Grâce à l’adulte accompagnateur, l’enfant est sécurisé dans ses explorations. Quelques suggestions sont proposées, mais parfois c’est la forêt ou les enfants eux-mêmes qui donnent une impulsion pour un jeu.

Enfin, l’adulte accompagnateur profite également des bienfaits de la forêt.

Sylvie, animatrice d’éveil corporel parents-bébés pendant plus de 25 ans dans les clubs des alentours, ainsi que pour les associations d’assistantes maternelles sera votre guide.

– Les poussettes légères sont possibles.

– Le portage en écharpe ou en porte-bébé est conseillé.

– Réservation obligatoire.

– Nombre de places limités à 12 enfants. .

parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte de la forêt avec les bébés

L’événement A la découverte de la forêt avec les bébés La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-01-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS