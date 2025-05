A la découverte de la forêt de Crécy et du Domaine de Regnière-Ecluse – Regnière-Écluse, 31 mai 2025 09:30, Regnière-Écluse.

Somme

A la découverte de la forêt de Crécy et du Domaine de Regnière-Ecluse 37 Avenue du Régiment de la Chaudière Regnière-Écluse Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 09:30:00

fin : 2025-05-31 12:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Samedi 31 mai 2025 de 9h30 à 12h

Balade de 5km

Pour célébrer le 50e anniversaire du Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts et l’Association pour la sauvegarde et la valorisation du Domaine de Regnière-Ecluse organisent une randonnée à la découverte de la forêt de Crécy-en-Ponthieu et du domaine de Regnière-Ecluse. La visite commencera au niveau de la Maye, où le Conservatoire du littoral présentera les travaux réalisés, notamment la restauration du marais, les enjeux liés à l’eau et la gestion des milieux ouverts. L’impact des guerres sur ces forêts et la manière dont leur gestion a façonné leur apparence d’aujourd’hui seront des sujets abordés au cours de la balade. Enfin, nos forestiers détailleront ce qu’est la gestion multifonctionnelle et comment interviennent l’ONF et l’Association du Domaine de Regnière-Ecluse dans cet univers partagé.

Lieu de rendez-vous Parking de la mairie de Regnière-Ecluse (face à la mairie)

Réservation obligatoire emmanuelle.spailier@onf.fr 06.09.21.11.53 / nombre de participants limité

Gratuit

Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée 0 .

37 Avenue du Régiment de la Chaudière

Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 09 21 11 53 emmanuelle.spailier@onf.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A la découverte de la forêt de Crécy et du Domaine de Regnière-Ecluse Regnière-Écluse a été mis à jour le 2025-05-23 par SIM Hauts-de-France TERRES ET MERVEILLES