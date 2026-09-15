A la découverte de la gare de Pontarlier – JEP Pontarlier
samedi 19 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
A la découverte de la gare de Pontarlier – JEP
Gare de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’histoire fascinante de la gare de Pontarlier, véritable témoin de l’épopée ferroviaire du Haut-Doubs, depuis sa construction jusqu’à nos jours. Laissez-vous glisser sur les rails du temps et revivez l’aventure du chemin de fer à Pontarlier : l’arrivée des premières locomotives à vapeur, le développement des lignes ferroviaires, la vie animée des quais, ainsi que les grandes transformations qui ont marqué la gare. Entre progrès techniques, anecdotes insolites et événements historiques, embarquez pour un voyage au cœur du patrimoine ferroviaire pontissalien et découvrez comment le train a façonné l’histoire de la ville.
Renseignements par téléphone. .
Gare de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 89 04
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English : A la découverte de la gare de Pontarlier – JEP
L’événement A la découverte de la gare de Pontarlier – JEP Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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