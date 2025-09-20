À la découverte de « La Gare Saint-Lazare » de Claude Monet Micro-Folie de Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison

À la découverte de « La Gare Saint-Lazare » de Claude Monet Samedi 20 septembre, 14h00 Micro-Folie de Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine

Nombre limité de places

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dédiées au patrimoine architectural, nous vous proposons une plongée dans le XIXe siècle à la découverte de La Gare Saint-Lazare de Claude Monet.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Art sans jamais le demander ! Zoom sur une œuvre d’art : son contexte de création, son auteur, les techniques utilisées, son importance dans l’histoire de l’art.

Micro-Folie de Rueil-Malmaison 24 rue Gallieni 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Mont-Valérien Hauts-de-Seine Île-de-France La Micro-Folie Rueil-Malmaison est un lieu culturel de proximité composé d'un musée numérique, d'un Fab Lab, d'un espace de réalité culturelle et d'une bibliothèque.

© Micro-Folie Rueil-Malmaison – La Gare Saint-Lazare, Claude Monet